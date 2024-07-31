Tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada sürücü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçenin Aşağıtepe Mahallesi'nde Adem A'nın kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, eşi Ayşe A. hayatını kaybetti.
Yaralı, ambulansla sevk edildiği Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.