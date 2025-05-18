Tarım Aracı Kazasında 32 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Tarım Aracı Kazasında 32 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracı olarak bilinen patpatla çapa yaparken kolunu çapanın bıçaklarına kaptıran Kerim Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde tarlada çapa yaparken tarım aracı olarak bilinen patpatın ağzında bulunan çapanın bıçaklarına kapılan Kerim Öztürk (32) hayatını kaybetti.

Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinde tarım aracı olarak bilinen patpat ile tarlada çapa yapan Öztürk, bir anlık dalgınlık sonucu kolunu patpata takılı çapanın bıçaklarına kaptırdı. Öztürk kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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