Ordu'da, "Tarihten Günümüze Ordulu Şehitler Anıtı" törenle açıldı.

Valilik öncülüğünde 2012'de Altınordu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda inşasına başlanan anıt, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra iş insanlarının desteği ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan 10 metrelik anıt, mermer ve granitten hazırlandı. Etrafı kasımpatılarla donatılan anıtın üzerinde ise Osmanlı'dan bugüne 1438 Ordulu şehidin ismi yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, törende, Ordu'da en anlamlı günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Güler, 1438 vatan evladının anıldığını belirterek "Şehitlerimiz, Osmanlı'dan bugüne 16 cephede çarpışmışlar. Vatan uğruna, geleceğimiz için kendilerini feda etmişler. Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda etmişler. Bizler için bu hiçbir zaman ödenemeyecek bir şey." dedi.

Ordu'ya anıtla birlikte tarihi bir eser kazandırdıklarını ifade eden Güler anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi, 3 muharip savaş uçağı ise gösteri uçuşu yaptı.

Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende dua edildi, kurdele kesilerek anıtın açılışı yapıldı.