TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'E ÇIKAN ÜMRANİYESPOR'U BAŞKAN İSMET YILDIRIM AĞIRLADI - Haberler

Bereket Sigorta Ümraniyespor, Spor Toto 1'inci Lig'deki mücadelesini geride bırakarak, tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi. Bu mutluluğu paylaşmak amacıyla takımın futbolcuları ile teknik ekibi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile bir araya geldi.

Belediyenin başkanlık makamında gerçekleştirilen buluşmaya; takımın 9 futbolcusu, Kulüp Başkanı Tarık Aksar ve Teknik Direktör Recep Uçar katıldı. İyi günde, kötü günde Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın her daim yanlarında olduğunu belirten Tarık Aksar, Süper Lig'de kalıcı olacaklarını, bunun için de çok çalışacaklarını söyledi.

"BU ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞLANGIÇ"

Birlikte hareket edildiğinde her zaman başarının elde edileceğini ifade eden Başkan İsmet Yıldırım, "Ümraniyespor bunu başardı. Ben teknik direktöründen futbolcusuna, masöründen çantacısına kadar tüm kardeşlerime verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İnşallah da bu, çok önemli bir başlangıç olacak. Bu takım 1938'de küllerinden hayata geçti. Böylece Türkiye'nin de en önemli ligine çıktı" açıklamasını yaptı.

"GENÇLER TAKIMINIZI DESTEKLEYİN"

Ümraniye halkından beklentilerini anlatan Başkan Yıldırım şunları söyledi:

"Öncelikle onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle de gençlerimize mutlaka takımınızı destekleyin diyorum. Gönüllerinde elbet bir İstanbul takımı olabilir. Ama Ümraniye'de oturuyorlarsa da Ümraniyesporumuzu desteklesinler. Stadyumumuzda her hafta en az 10 bin kişi varken futbol oynanması lazım. Takımımız böyle motive olur. Ümraniye'de de bu ruh var. Süper Lig'de kalmanın en büyük avantajlarından biri seyircidir. Ümraniyespor da neden şampiyon olmasın ki?"

"SPOR TOTO 1. LİG'İN EN ZOR SENESİNDE BAŞARDIK"

Teknik Direktör Recep Uçar ise, "Süper Lig tarihinde ilk defa olduğu için bu hikaye çok önemli. Ayrıca Spor Toto 1. Lig tarihinin en zor senesinde olması da çok önemli. Kimseyle uğraşmadan, kavga etmeden, sempati koruyarak ve sadece oyun oynayarak bunu başardık. Ayrıca bizim iç saha seyirci sayımız da 200'lerden 2 binlere geldi. İzleyici sayımız az olmasına rağmen de bunu yaptık. Ben de Ümraniye'de büyüdüm ve bu benim hayallerimden biriydi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel