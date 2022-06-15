(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor - Haberler

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(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor

İhlas Haber Ajansı - Şener Urfa - Güncel
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(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyorEDİRNE Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen ve günümüzde teknolojiye direnen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

(EDİRNE)Tarihin en eski mesleklerinden olan çömlekçilikte işsiz yok ama çırak yetişmiyor

EDİRNE Tarihin en eski meslekleri arasında gösterilen ve günümüzde teknolojiye direnen çömlekçilik, çırak yetişmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Toprağa şekil veren çömlek ustası, çırak yetişmemesinden dert yandı.

Edirne'de düzenlenen Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, eserlerini vatandaşların beğenisine sunan çömlek ustası Selim Çolak, çömlek yapımı gerçekleştirip, vatandaşlara sanatı hakkında bilgiler verdi. Killi toprağı elleriyle yoğurup şekil veren başta çömlek olmak üzere vazo gibi el emeği ürünler üreten 60 yıllık çömlek ustası Selim Çolak, 10 yıl sonra bu mesleği yapacak usta bulunmayacağını belirterek, çırak yetişmemesinden dert yandı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden atalarının asırlar önce yapmaya başladığı çömlekçilik mesleğini şimdi kendisinin sürdürdüğünü anlatan Çolak, çömlekçilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.Çömlek ustası Çolak, çırak yetişmediği için el ile üretilen çömleklerin yerini fabrikalarda üretilen ürünlerin alacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Güncel

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