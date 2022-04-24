Tarihi Zerzevan Kalesi içme suyuna kavuşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, tarihi Zerzevan Kalesi'nin içme suyuna kavuşması için çalışmalarını hızlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uluslararası gökyüzü gözlem şenliklerine ev sahipliği yapacak olan Zerzevan Kalesi'ne su vermek için ekipler, 2 bin 800 metre su şebeke hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Mayıs ayında tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından tarihi alana ulaştırılan su, seyyar ve mevcut lavabolara verilecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme suyunun temini için Zerzevan Kalesinde devam eden çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

Tutşi, kent turizmi açısından önemli bir yere sahip Zerzevan Kalesinde tarihi alanın zarar görmemesi için suyu Aşağıkonak Mahallesi kuyusundan temin ettiklerini belirtti.