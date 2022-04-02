Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı

Havza ilçesinde 726 yıllık tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Havza ilçesinde 726 yıllık tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafından 1296 yılında yaptırılan camide ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyenler, camide yoğunluk oluşturdu.

Cami imamı Fahrettin Gündüz, AA muhabirine, Milli Mücadele döneminde camide İzmir'in işgalini protesto etmek amacıyla mevlit okutulup vatandaşlara İzmir üzümü dağıtıldığını söyledi.

Caminin mimarisinden dolayı kışın ılık, yazın ise serin bir ortama sahip olduğunu anlatan Gündüz, "Camimiz zaman içinde tadilatlar geçirerek günümü kadar geldi. İki yıldır pandemi nedeniyle camimizde kılamadığımız teravih namazını büyük coşkuyla kılacağız. Tüm İslam aleminin ramazan ayını kutlarım." dedi.

Gündüz, ilçede Sakal-ı Şerif bulunan tek cami olduklarını, özel bir sanduka içinde muhafaza edildiğini ve Kadir geceleri halkın ziyaretine açıldığını kaydetti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Fahrettin Gündüz, Teravih Namazı, Selçuklu, Cami, Güncel, Haberler

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