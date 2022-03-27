TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Haberler

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TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray-Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Tarihi Yarımada'da koşulacak maraton öncesi Ayvansaray- Yenikapı Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bu sene 17'ncisi düzenlenecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için, Tarihi Yarımada'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen maraton, Yenikapı Miting alanından başlayıp, Ayvansaray'dan yapılacak dönüş ile tekrar Yenikapıda'da sona erecek. Yapılacak maraton öncesi, maraton güzergahındaki Ayvansaray - Yenikapı Sahil Yolu çift yönlü olarak, saat 07.00 ile 14.50 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Kennedy Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüleri, trafik ekipleri alternatif yollara yönlendiriyor.

TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

TARİHİ YARIMADA'DA KOŞULACAK MARATON ÖNCESİ BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray, İstanbul, Yenikapı, Güncel, Haberler

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