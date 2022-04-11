Tarihi türbede 50 yıldır mukabele geleneğini sürdürüyorlar

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde mukabele geleneği devam ettiriliyor.

Ramazan ayıyla birlikte ilçedeki kadınların bazıları türbe bahçesinde bir araya gelerek emekli bir imamın gönüllü olarak okuduğu Kur'an-ı Kerim'i takip ederek hatim etmeye çalışıyor.

Mukabeleye katılan kadınlar, okunan cüzün (Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri) ardından hep beraber dua ediyor.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, AA muhabirine, Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde mukabele geleneğinin 50 yıldır devam ettiğini söyledi.

Niksar Belediyesi olarak bu geleneğin sürdürülmesi için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özcan, "Bu geleneği özellikle Niksar'ın fatihi Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nde yapmamız bizim için ayrı bir onur, şeref. Hemşehrilerimiz bu mukabeleyi önemsiyorlar. Kadir Gecesi'nde de tamamlamış olacaklar. Burada hatim duasını yapacağız." dedi.

Özcan, Niksar Belediyesi ve hayırseverlerin birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydederek, "Hayırsever hemşehrilerimiz kendilerince buraya katılanlara hediyeler takdim ediyorlar. Niksar Belediyesi olarak biz de hediyeler takdim ediyoruz. Hediyeleşmek bir sünnettir. Sünnet kültürünü de yaşatıyoruz." diye konuştu.

Niksar'ın Danişmentlilere başkentlik yapmış bir ilçe olduğunu hatırlatan Özcan, Danişmentlilerin kurucusu Melik Ahmet Gazi'nin türbesinin bulunduğu Melik Gazi Mezarlığı'nda ise Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kümbetler, türbeler ve tarihi mezarların olduğuna dikkati çekti.

Türbedeki manevi atmosferin faklı olduğunu ifade eden Özcan şöyle devam etti:

"Herkes burada bir mezar yerinin olmasını arzu eder. Bizim için buradaki mezar taşları Türk toprağının olduğunu gösteren tapu senetleridir. Yetmiş Niksarlı kadın burada hocamızla mukabele okuyorlar. İnşallah bu gelenek gelecek nesillerimiz tarafından da devam ettirilir."