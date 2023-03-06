- Tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

EDİRNE - Hızlı tren hattı çalışmaları çerçevesinde Edirne'nin tarihi Tunca Köprüsü 5 gün trafiğe kapatıldı.

İstanbul-Edirne arası yolculuğu 3,5 saatten 1,5 saate, 6 saat süren yük taşımacılığını da 2 saate düşürecek olan hızlı tren hattı inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığı proje çerçevesinde, Edirne'nin tarihi Tunca Köprüsü girişinde bulunan mevcut tren yolunun üst geçidi yıkılıp yenisi inşa edilecek. Yıkım ve hafriyat kaldırma işlemleri nedeniyle Tunca Köprüsü 5 gün araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Şehir merkezi ile Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım ise Doktor Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden gerçekleşiyor.