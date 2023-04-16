Tarihi tekstil eserleri konservatör adaylarının elinde hayat buldu

Toplumsal Gelişim Merkezinde (TOGEM) düzenlenen tekstil konservasyonu ve restorasyonu kursuna katılan konservatör adayları, yüzlerce yıllık tarihi tekstil eserlerinin konservasyon ve restorasyonunu tamamladı.

Koleksiyoner iş insanı Yusuf İyilik ve İşkur'un desteğiyle Ekim 2022'de açılan ve 9 kursiyerin haftanın 5 günü katıldığı kurs, 960 saatlik eğitimin ardından sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursa katılan konservatör adayları, 6 ay süren kursta Yusuf İyilik koleksiyonuna ait çeşitli tarihi tekstil eserlerini tanıyıp birçok teknik kullanarak konservasyon ve restorasyonlarını yaptı.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) dün depremzedelere ve hayırseverler için düzenlediği iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kursu ziyaret ederek, kursiyerlerin restorasyonunu yaptığı eserleri inceleyerek bilgi aldı.

"Öğrenciler işe yerleştirilecek"

Teknik konservasyonu ve restorasyonu hocası Saliha Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun amacının, tekstil konservasyonu alanında insan yetiştirmeyi, istihdam sağlamayı ve tarihi eserlerin korunması bilincinin daha çok insana ulaştırabilmek olduğunu söyledi.

Kusiyerlerde belirli bir seviyede el yeteneği aradıklarını belirten Süleyman, kursiyerlerin bu alanla ilgileniyor olması, seri olması ve severek yapmasının önemine işaret etti.

Kursun Halk Eğitim Merkezine bağlı olduğunu ve katılımcılara MEB onaylı sertifika verildiğini aktaran Süleyman, İŞKUR bağlantılı olmaları nedeniyle yüzde 75 istihdam garantisi bulunduğunu ve öğrencilerin işe yerleştirileceğini aktardı.

"Yaklaşık 150'ye yakın eserin restorasyonunu tamamladık"

Süleyman, konservasyonu ve restorasyonu yapılan eserlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Burada tekstil üzerine 18'inci yüzyıldan 20'nci yüzyıla kadar çeşitli eserlerimiz var. Üç etekten cepkene, şalvardan bohçalara, yağlıklardan peşkirlere yani tekstil adına çok geniş bir skalada ürünlerimiz var. Bunların her birinin tek tek ilk aşamasından son aşamasına kadar öğrencilerle birlikte restorasyon ve konservasyon işlemini gerçekleştirdik. Şu anda da sergiye hazır bir vaziyette çerçeveli birçok eserimiz var. Eserler restorasyonu bitip sergiye hazır hale getirildiğinde depolarda bekletiliyor. Herhangi bir sergi olması durumunda sergilenmeye hazır hale geliyor. Yaklaşık 150'ye yakın eserin restorasyonunu tamamladık."

Emine Erdoğan'ın kursu ziyaretine de değinen Süleyman, "Emine Hanım'la buradaki eserleri tek tek dolaştık. Kendisi çok güzel bir şekilde ilgilendi. Lübnankari eserimizden bahsettik kendisine. Keçe seccadelerimiz var şu an burada, onlardan bahsettik. Bir tane Üsküdar çatmamız var, ondan bahsettik. Kendisine keselerden yapılmış bir pano da hediye ettik. Bir de bizim yine eski ufak kalan artık parçalardan yaptığımız çantalarımız var kendisine onlardan bir tanesini hediye ettik." diye konuştu.