Tarihi taş fırında 17 saatte pişen güvece talep ramazan ayında arttı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi taş fırında pişirilen güvece ramazan ayında talep arttı.

Beypazarı ilçesinin coğrafi işaret tescilli yemeklerinden güveç, özellikle ramazan ayında daha fazla talep görüyor.

Çarşı içinde tarihi fırında güveç pişiren Özcan Yılmaz, güveçlerin etli ve tavuklu olmak üzere iki şekilde yapıldığını söyledi.

Etli güveçlerin fırında 16 saatte piştiğini belirten Yılmaz, "Bu fırının içinde ateş yanmıyor. Ateş, fırının altında yanıyor. Oradan gelen ısıyla pişiyor. Etlerin pişmesinin akabinde hazır hale getirdiğimiz pirinci ilave ediyoruz. 1 saat de pirinçle pişmesinin akabinde 17 saat sonra güveç servise hazır hale geliyor." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güveç çok lezzetli olur. Bu lezzeti de veren fırının özelliği ve uzun sürede pişmesinden gelir. 12, 15 veya 20 kişilik olabiliyor. Kişinin istek ve talebine göre güvece et koyarız. Konulan et 1 ile 3 kilogram arasında değişiyor. Fırınımız tarihi bir fırın. Ramazan ayı olunca güvece talep, iftar için biraz daha artıyor."