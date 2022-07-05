TARİHİ SU KEMERİNİ TAHRİP EDİP, ÜZERİNE KOVANLARI KOYDULAR - Haberler

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TARİHİ SU KEMERİNİ TAHRİP EDİP, ÜZERİNE KOVANLARI KOYDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Roma döneminde yapılan su kemerine 30 kovan dizen arıcılar, yapıya hasar verdi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Roma döneminde yapılan su kemerine 30 kovan dizen arıcılar, yapıya hasar verdi. Tarihi yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü.

İzmit'in Üçtepeler mevkisine, milattan sonra 2'nci yüzyılda, Roma İmparatoru Trajan döneminde Nikomedya Valisi Plinius'un yaptırdığı su kemeri, Bizans ve Osmanlı döneminde de kullanıldı. Zamana ve mevsimsel şartlara bağlı bir bölümü yıkılan, 50 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğindeki su kemerinin üst kısmına arıcılar, 30 kovan dizdi. Kovanların yerleştirilmesi sırasında tarihi yapının tahrip edildiği fark edildi. Yapının taşlarının sökülüp, kovanların da desteklemesi için kullanıldığı görüldü. Hem altına hem de üzerine konulan tarihi taşlar ile kovanların sağlamlaştırıldığı gözlendi. Yabani hayvanlar ile insanlardan kovanları korumak için tarihi yapının kullanıldığı düşünülüyor.

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