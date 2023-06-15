Tarihi Salih Paşa Çeşmesi sarı kırmızı renklere boyandı

Fatih'te Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan tarihi Salih Paşa Çeşmesi, sarı kırmızı renklere boyanarak zarar verildi. Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde yer alan Salih Paşa Camisi duvarındaki tarihi çeşme, Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup tarafından, sarı kırmızı renklere boyandı.

Fatih'te Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan tarihi Salih Paşa Çeşmesi, sarı kırmızı renklere boyanarak zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde yer alan Salih Paşa Camisi duvarındaki tarihi çeşme, Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup tarafından, sarı kırmızı renklere boyandı.

Görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından, tarihi çeşmenin boyanmasına tepki gösterildi. Sosyal medyadaki tepkinin ardından kırmızı rengin üzeri önce sarı ardından da beyaz boya ile kapatıldı.

"Kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecek"

Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarihi çeşmenin uygun şekilde temizleneceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından çeşmenin kemeri önce sarı kırmızı renklere boyanmış akabinde gelen tepkiler üzerine bu sefer kaldırım bordürleri ile beraber tekrar beyaza boyanmıştır. Yapılması planlanan onarım çalışması ile şiş bir yüzeyinde bulunan tüm boya katmanları ve kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecektir. Çeşmede kot çalışması yapılarak kurna bölümündeki eksiklikler tamamlanarak çeşme yeniden suyuna kavuşturulacaktır."

Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan çeşmenin 1912'de Zeynep Hanım adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği için Zeynep Hanım Çeşmesi adıyla biliniyor.