Tarihi saat kulesinin restorasyonunda orijinal saatinin yerinde başka saat tespit edildi - Haberler

Tarihi saat kulesinin restorasyonunda orijinal saatinin yerinde başka saat tespit edildi

Antalya'nın simge eserlerinden saat kulesinin saati, orijinal şekilde 2023'te hizmet verecek

Takılan saati tutturmak için kullanılan malzemelerin ağırlıkları nedeniyle yapıya zarar verdiği belirlendi

ANTALYA - Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Antalya'nın simge yapılarından tarihi saat kulesinde yapılan restorasyon sırasında orijinal saatin yerinde olmadığını, yerine başka bir saatin takıldığını tespit ettiklerini bildirdi. Karabayram, saatin orijinal şekliyle 2023 yılında hizmete gireceğini belirtti.

Tarihi Kaleiçi'nin girişi olarak kabul edilen Kalekapısı'nda yer alan Saat Kulesi; Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyor. 9'uncu yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen beşgen burç ise 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine, 20. yüzyılın başlarında kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, devam eden restorasyon çalışmaları ve gündeme gelen saatin kaybolmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Antalya Saat Kulesi'nin restorasyon işleminin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bir projesi olduğunu dile getiren Karabayram, 2021 yılı içinde ihale işlemlerine başlandığını ve bu yılın sonunda projenin tamamlanacağını bildirdi.

Saat kulesinin 2. Abdülhamid döneminden kalma simge yapılardan biri olduğunu hatırlatan Karabayram, "Kısa süre önce beton kütleler temizlendi, yapıya aykırı olan malzemeler söküldü. O döneme ait belirli veriler ele geçti. Bu veriler Antalya Müze Müdürlüğü'ne verildi. Buradan yola çıkarak Antalya Saat Kulesi, 19. yüzyılın başlarından bugüne kadar geliyor. Saat kulesi 1960 yılında kötü bir uygulama çalışması ile karşı karşıya kalıyor. Bu restorasyondan sonra da ne yazık ki 1985 yılında da Antalya Saat Kulesi'nin saatini ilk kuran üstatlardan Recep Gürgen kente geliyor. O dönem saatin mekanizmalarının bakımını yapıyor" diye konuştu.

"Çalışmalar başladı"

Saat kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, saatin orijinal olmadığını anladıklarına vurgu yapan Karabayram, "Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Saat kulesi, 1988 yılına kadar o dönemli mahalli idarelerin konuya titiz davranmaması veya yaşanan bir olayla kulenin orijinal malzemesi yerinden görülüyor. Kayıp mı yoksa çalınıyor mu bununla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Konuyu Antalya Valimiz Ersin Yazıcı'ya ilettik. Yazıcı, konunun önemli olduğunu belirterek, 2. Abdülhamid dönemi yapısının eski günlerindeki gibi orijinaline uygun şekilde tekrar hayat bulması için bir çalışma başlattı. Saati 1985 yılında onaran Recep Gürgen'i Antalya'ya davet ettik. İnşallah Antalya Saat Kule'miz kendi görkemli günlerine geri dönecek, bu çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.

"2023'te hizmete girecek"

Saatin orijinal parçalarının bir bölümünün gömülü şekilde betonun altından çıktığını dile getiren Cemil Karabayram, "Onları temizledik. Ama saatin ana mekanizmasına yönelik hiçbir veri bulunamadı. Bu metal aksam plastik saatin dışında bir de üzerine aykırı gelebilecek, yük bindirecek bir metal bırakılmış. Bu metal de saatin haznesi olan bizim silindir dediğimiz gözetleme bölümüne saatin oturacağı bölüm ciddi bir yüke tabi tutulmuş. Bundan dolayı o bölüm ciddi zarar görmeye başlamış. Ona bir müdahale yapıldı. Bunlar neden yapıldı o dönemki tarihçiler değerlendirebilir. Ama saat yok. Yıl 1988, bugün 2022. 2019 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ilgili büyükşehir belediyesinden devralıyor. Saat kulesi, 2. Abdülhamid'in doğum günü anısına yapılan bu eseri, yeniden güçlü görünümüne kavuşabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Karabayram, 2023 yılında Saat kulesinin saatinin yeni görünümüyle hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.