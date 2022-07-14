TARİHİ SAAT KULESİNİ ALTINDAKİ ÇEŞMELERE ZARAR VERİP, YAZI YAZDILAR KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki tarihi saat kulesinin altındaki çeşmeler ile mermerlere zarar verildi, duvarlarına da yazılar yazıldı. KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki tarihi saat kulesinin altındaki çeşmeler ile mermerlere zarar verildi, duvarlarına da yazılar yazıldı. Kemalpaşa Mahallesi'nde 1900 yılında İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümünü anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi'nin altındaki mermer çeşmelere kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi, yazılar yazıldı. Kentin en çok ziyaret edilen yerlerinden olan yapıya zarar verildiğini görenler, duruma tepki göstererek gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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