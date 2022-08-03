Tarihi rekora imza atanlar lisesini ziyaret etti

Türkiye'nin en büyük medya grubu bünyesinde eğitim vererek alanında ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), LGS sınavı sonrasında tercih dönemini rekorla tamamladı. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için ilk öğrencilerini kabul edecek olan okul, bir rekor kırarak sıralamada köklü liselerin üzerine çıkarak önemli bir başarı elde etti. Demirören Medya MTAL, birçok Anadolu ve Fen Lisesi'nin yüzdelik dilimlerini geride bırakarak zirvede yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen okulu 0,12 yüzdelik dilimden öğrenciler tercih etti.

15 KİŞİLİK SINIFLARDA 5 YILLIK EĞİTİM

Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle açılan lisede öğrenciler basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast'e, sosyal medyadan YouTube'a kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş bir eğitim alacak. Okul, Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya'nın içinde eğitim verecek. Lisede 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil derslerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerden alacak.

LGS'DE DEREYECEYE GİRENLER TERCİH ETTİ

LGS'de 0,12'lik dilime giren Mustafa Said Araç, 481 alarak 0,30'luk dilimdeki Dila Rengin Yılmaz ve 476 puanla 0,60'lık dilime girmeyi başaran Deniz Akman Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etti. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla farklı illerde yaşayan öğrenciler aileleriyle okulu ziyarete geldi. Derslikleri, bilgisayar laboratuvarını ve sosyal alanı gezen gençler okulu çok beğendiklerini dile getirdi.

Öğrenciler ayrıca Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, TV Grubu İçerik Strateji & Ticari Başkanı Seval Üçler, Demirören Medya Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Ufuk Dokuzoğlu, DHA Genel Müdürü Celal Korkut, Hürriyet Ekler Yayın Yönetmeni Aslı Çakır, öğrencilerle buluştu. Demirören Medya yöneticiler onlara başarılar diledi.

ARAÇ: İNGİLİZCE ÖĞRENMEM İÇİN OKUL ÇOK İYİ BİR FIRSAT

LGS'de büyük başarı elde ederek 0,12'lik dilime giren ve yine Diyarbakır'dan gelen Mustafa Said Araç da Radyo ve Sinema Bölümü'nü tercih etti. Araç, "489 buçuk puan aldım, sınava özellikle son 2 ay çok çalıştım. Bence okul, İngilizce eğitimi ve yurt dışı olanakları bakımından ortalamanın üstünde. Benim de en büyük problemim İngilizce. O yüzden burası benim için harika bir fırsat olacak. Ayrıca okulun medya kampüsünün içinde olmasının bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: SUNDUĞU İMKANLAR NEDENİYLE BURAYI TERCİH ETTİM

Diyarbakır'dan gelen Dila Rengin Yılmaz ise Radyo ve Sinema Bölümü'nde eğitim alacak. Yılmaz, "Sınava hazırlanma sürecim stresliydi çok çalıştım ama sonu güzel oldu. Standartları ve bize sunduğu imkanları iyi olduğu için burayı tercih ettim. Bence Türkiye standartlarının üstünde o nedenle Fen ve Anadolu Lisesi'nde değil burada okumak istedim. Staj imkanları, yurt dışı olanakları ve İngilizce eğitimi beni etkiledi. Okul, devlet ve özel okul karışımı gibi sosyal alanlarımızın olmasını da sevdim. Yeni bir dönem başlıyor o nedenle çok heyecanlıyım. Tıp mühendisliği okumak ve yurt dışında bu mesleği yapmak istiyorum. Gündeme bakar haberleri takip ederdim. Okulda da bu işin teknik bilgisini öğreneceğim" diye konuştu.

AKMAN: İYİ BİR GAZETECİ OLMAK İSTİYORUM

Eskişehir'den ailesiyle gelen Deniz Akman, Gazetecilik Bölümü'ne yerleşti. Akman, "Sınavdan önce çok çalışmıştım, sonucunda da 476 puan aldım, 0,60'lık dilime girdim. Şu anda da bunun gururuyla kendimi iyi hissediyorum. Burayı geleneksel eğitimden ve diğer okullardan farklı olduğu için tercih ettim. İnternet üzerinde okul tercihlerimi yaparken Demirören Medya'yı keşfettim ve gelip gördüğümde beklentilerimin üzerinde olduğunu gördüm. Medya sektöründe ilerlemek istiyorum. Burası gayet iyi, yeni ve güzel bir okul. Ayrıca burada iyi bir dil eğitimine ve yurt dışında staj yapma imkanına sahip olacağız. Hem iyi bir iletişimci olma şansını hem de Türkiye'nin en iyi üniversitelerine girme şansını yakalayacağız. Yazılarımın insanlar tarafından okunmasını ve iyi bir gazeteci olmayı istiyorum" dedi.

MÜDÜR ERTOĞAN: TERCİH DÖNEMİNDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜK

Başarılı bir tercih dönemi geçirdiklerini söyleyen Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Müdür Atila Ertoğan ise "Okulumuz yeni açıldı ve ilk öğrencilerimizi bu sene karşılayacağız. 15 Gazetecilik, 15 de Radyo ve Televizyon Bölümü olmak üzere toplamda 30 öğrenci kabul ettik. LGS sürecinin sonuna geldik, yerleştirme işlemleri tamamlandı ve öğrencilerimiz okulumuza yerleşti. Okul olarak çok yoğun bir ilgi gördük, Türkiye'nin her yerinden birçok başarılı öğrenciler okulumuzu tercih etti. Bu anlamda aslında bir rekora da imza attık, 0,12'lik dilimdeki öğrenciler bizi tercih etti. Okulumuz yeni açılmasına rağmen çok başarılı bir tercih dönemi geçirdik" dedi.