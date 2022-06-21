Tarihi mezar taşlarını satmak isterken yakalandı

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda E.A., tarihi eser niteliği taşıyan mezar taşlarını satacağı sırada yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'nın Kestel'de izinsiz kazı faaliyetleri yürüttüğü ve elinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen mezar taşları bulunduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin ilçede çay ocağı işlettiğini belirleyen ekipler, fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler, tarihi eserlerin saklandığı yeri tespit için müşteri gibi davranıp, E.A. ile iletişime geçti ve ellerindeki mezar taşlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Mezar taşlarını göstermek için çay ocağının arkasına giden E.A.'nın tarihi eseri çıkardığı sırada dışarıda bekleyen ekipler, baskın yaptı. Mezar taşını ele geçiren ekiplerin depodaki aramasında ise oto lastikleri ve yedek parçalarının altına gizlenen 3 mezar taşı daha ele geçirildi. Depodaki aramada ayrıca dedektör ve hilti bulundu. E.A., gözaltına alındı. Üzerinde kabartma bulunduğu ve Yunan alfabesinin yazılı olduğu görülen mezar taşları, korumaya alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.