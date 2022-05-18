Tarihi medresenin eyvan kemerinde 'mala' unutuldu - Haberler

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - SİVAS'ta, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan ve kapsamlı restorasyonu 2013'te tamamlanan Şifaiye Medresesi'nin ana eyvan kemerinin taşları arasında kalan inşaat malası dikkat çekiyor. Restorasyonun üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen halen aynı yerde duran ve çalışmalar sırasında unutulduğu değerlendirilen mala, görenleri şaşırtıyor.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi eserlerden, 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılan Şifaiye Medresesi, çay bahçesi ve hediyelik eşya satış alanı olarak hizmet verirken, 2007'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restorasyona alındı. Restorasyonu 2008 yılının Şubat ayı sonlarında taşeron firma üstlendi. Restorasyonu yapan firma 2010 yılında iflas edince çalışma yarım kaldı ardından restorasyon işi, başka firmaya verildi. İşi alan firma eksik kalan restorasyon çalışmalarını tamamladı. Tarihi eser, 2013 yılında restorasyon öncesinde olduğu gibi çay bahçesi ve hediyelik eşya satılan dükkanlarla yeniden hizmete girdi. 1220 yılında hayatını kaybeden Selçuklu Sultanı 1'inci İzzettin Keykavus ve aile bireylerinin kabirlerini de barındıran medresede ana eyvan kemerinde bir kısmı taşa gömülü, yarısı dışarıda kalmış vaziyette inşaat malası olduğu fark edildi. Dikkatli gözler tarafından fark edilen hatanın, restorasyon çalışmaları sırasında unutulduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmadı.