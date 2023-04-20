Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram arifesi yoğunluğu yaşanıyor

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 dükkandan oluşan 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği, 495 dükkandan oluşan 9 girişli Tarihi Maraş Çarşısı'nda, Ramazan Bayramı arifesinde yoğunluk devam ediyor.

Vatandaşlar, ramazanın son gününde giyimden gıdaya, baharattan süs eşyasına kadar çeşitli ürünlerin satıldığı çarşıya ilgi gösterdi.

Şeker, kolonya ve çikolata gibi ikramlık alan vatandaşlar, bayramlık kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçlarını da buradan karşıladı.

Baharatçı Yunus Emre Körmen, Kahramanmaraş'ta depremden dolayı böyle yoğunluk beklemediklerini söyledi.

Arife yoğunluğunun eski bayramları aratmadığını dile getiren Körmen, "Şu andaki kalabalıktan çok memnunuz esnaf olarak. Böyle kalabalık olması da bize kan yaptı. Eski bayramlar gibiyiz, sanki Kahramanmaraş'ta hiç deprem olmamış gibi bir gün geçiriyoruz." dedi.

Çarşı esnafından Yunus Gözler ise depremden dolayı bayrama buruk gireceklerini belirtti.

Bayram öncesinde vatandaşların eksiklerini almak için kentin en işlek yeri Tarihi Maraş Çarşısı'na geldiğini anlatan Gözler, "İnsanların hepsi mutlu olmaya çalışıyor. Deprem psikolojisinden çıkarak bir şeyleri üzerinden atmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Depremden sonra ilk defa çarşıda bu kadar yoğunluk oldu"

Çarşıda 50 yıldır esnaflık yapan Abdurrahman Aydoğan da arife günü beklenenin çok üzerinde bir yoğunluk yaşadıklarını aktardı.

Depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Aydoğan, "Vatandaşlarda bayram telaşı var. Kentten ayrılan vatandaşlar da bayram dolayısıyla geri geldi. Depremden sonra ilk defa çarşıda bu kadar yoğunluk oldu." ifadelerini kullandı.

Çarşının baharatçılarından Hakan Akçakale ise "Maraş'ın can damarı burası. Memleketimiz yavaş yavaş hareketleniyor. Dışarıya gidenler de dönüyor maşallah. Hareket var. Herkesin bayramı mübarek olsun, Allah bundan geri koymasın." dedi.