TARİHİ MANİSA ULU CAMİİ RESTORASYONUNUN ARDINDAN TEKRAR İBADETE AÇILDI

Manisa'daki 4 yıllık restorasyonunun ardından geçen 20 Ağustos'ta resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapıtlarından biri olan 666 yıllık tarihi geçmişe sahip Ulu Camii, bugün cuma namazıyla ibadete de açıldı.

Manisa'daki 4 yıllık restorasyonunun ardından geçen 20 Ağustos'ta resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapıtlarından biri olan 666 yıllık tarihi geçmişe sahip Ulu Camii, bugün cuma namazıyla ibadete de açıldı.

Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapıtlarından biri olan, avlusunun revaklı olması nedeniyle Anadolu'daki ilk örneklerinden olan Manisa Ulu Camii, Muzaffereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı. Beylikler döneminin en önemli ve ilgi çekici cami planı olarak gösterilen ve Manisa'nın simgelerinden olan cami, izinsiz yapılan çeşitli eklentiler ve yanlış uygulamalar nedeniyle orijinalliğini yitirdi.

ÇALIŞMALAR 4 YIL SÜRDÜ

Camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. İzinsiz yapılan eklentileri sökülen camide, zemin etüd çalışması yapılarak, dayanıklılığı ölçüldü. Jeoradar ile kontrol edilen duvarlarda, tespit edilen çatlaklar onarıldı. Çatı kısmından 1 buçuk ton yük kalkan caminin hasar gören kolonları rahatlatıldı. Aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanan cami için 6 milyon TL harcandı. Tek minareli olan caminin hakiki kündekari tekniği ile yapılmış olan ve Beylikler Dönemi Türk ahşap oymacılığının şaheserlerinden biri olan orijinal minberi ve kapıları yeniden camiye getirildi.

Restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ağustos'ta Manisa ziyaretinde resmi açılışını yaptığı Manisa Ulu Camii, 4 yılın ardından bugün cuma namazıyla ibadete açıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.