Tarihi Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü'nde çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Silvan ilçe sınırlarında yer alan Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmalarının yüzde 40'ını tamamladı.

Proje kapsamında, 24 bin metrekarelik alanda kafeterya, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, seyir terası, kademeli oturma, balık tutma iskeleleri ve dinlenme alanları inşa edilecek.

Her kesime hitap edecek projede ekipler, 14 bin 500 metrekarelik alana farklı türde 361 ibreli ağaç, 1523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitkiyi toprakla buluşturacak.

Sahil bandında 4 bin metrekarelik alanın yürüyüş yolu şeklinde değerlendirileceği çalışmada ayrıca, 400 metrekarelik alana çocuklar için oyun alanı oluşturulacak.

Ziyaretçilerin, taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olma özelliğine sahip olan tarihi Malabadi Köprüsü'nün, görkemini rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terasının da inşa edileceği projede, 40 metrekare kullanım alanına sahip kafeterya kurulacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, balık tutma iskelelerine yer vereceği çalışmada ayrıca, vatandaşların dinlenmelerine olanak tanımak için belirlenen bölümlere 64 oturma birimi, 12 masa ve 22 çöp kovası yerleştirecek.

Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla da proje kapsamında belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu inşa edecek.