Tarihi Lefke Kalesi yeniden canlandırılacak

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Roma Döneminde yapılan tarihi Lefke Kalesi, Tekke Tepesinden yeniden canlandırılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Tekke Tepesinde yapımına hızla devam eden ve düğünler, toplantılar, konserler gibi etkinlikler yapılacağı ve en görkemli manzarasına sahip olacak yarı açık kır düğün salonu haziranın ilk haftası hizmete girecek.

Konu hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Dış mimarisi Lefke Kalesi'nden esinlenerek örülen duvarları ile kır düğün salonu bin araçlık otoparkı, cafe ve seyir alanı, mescid,wc ler,gelin odası,pasta ve sunum hazırlama odası,çocuk oyun parkı, çocuklar için palyaço ve animasyonlar,büyük üstü kapalı oyun pisti ve özel ışıklandırmalar,kale görünümlü tarihi bir mekan olacak. Osmaneli'ni tümden gören manzarasıyla bin 500 kişilik yağmurdan korumalı oturma alanı, yemek dağıtımı için özel mutfağı ve bir çok farklı özelliği ile bölgenin en büyük ve en donanımlı salonu Haziran'da 2 bin TL kira bedeliyle hizmete sunulacak" dedi.

(Cem Kaan Toka/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel