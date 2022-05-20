'Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon Sempozyumu' başladı

Trabzon'da üç gün sürecek "Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Trabzon" konulu sempozyum başladı.

Tbmm Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen sempozyumun açılışında sanat, tarih, kültür ve sporun Trabzon'un birleştirici gücü olduğunu söyledi.

Şehirlerin gelecek nesillere ışık tutabilmesi için belgelere ihtiyaç olduğunu belirten Balta, dolayısıyla da bu tür sempozyumların önemli olduğunu vurguladı.

Balta, sempozyumun düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, oturumların başarılı geçmesini diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da tarihçilerin Trabzon'un geçmişini milattan önce 2000 yılına dayandırdıklarını ifade etti.

Zorluoğlu, şehir merkezinde kale içinde arkeolojik kazı süreci başlatarak bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Trabzon'un tarihinin bilinmeyenlerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Şehrimizin tarihinin 2000'li yıllardan daha da eskiye gittiğini ortaya koyacak bulgulara ulaşmayı planlıyoruz. Hedefimiz de şehrimize arkeolojik müze kazandırmak." dedi.

Trabzon'un sanat, tarih, edebiyat, siyaset, ticaret ve sporda çok başarılı insanlar yetiştirdiğini dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu özelliğimizle gurur duyuyorum. Bütün şehirlere de örnek teşkil etmemizi de ümit ediyorum. Binlerce yıllık tarihi, onlarca medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapması, Trabzon'u aynı zamanda kadim ve kültür şehri olarak da öne çıkarıyor. Bu şehir, sayısız kültür varlığı, tarihi mekanları, eserleri ve birçok sanat dalında yetiştirdiği sanatçılarıyla da meşhur bir şehir."

"İklim değişikliği ilerleyen yıllarda turizmi etkileyecek"

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, konuşmacı olarak katılacağı "İklim Değişikliği ve Trabzon" konulu oturum öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kadıoğlu, yağışta özellikle kış aylarında Trabzon başta olmak üzere Karadeniz'de yüzde 10'luk artış beklediklerini belirterek, "Ama bunun yanı sıra bir sıcaklık artışı da var. Bu da buharlaşmayı artırıyor ve 2040'lara doğru özellikle yazın ortasında buharlaşmanın yağıştan daha fazla olacağı ve mısırın sap yapmaya başladığı yedinci ayda sulamaya ihtiyacı olacak." diye konuştu.

İklim değişikliğinin ilerleyen yıllarda turizmi etkileyeceğine dikkati çeken Kadıoğlu, Karadeniz'deki su sıcaklığının artmasıyla hamsi göçünün de etkileneceğini vurguladı.

Kadıoğlu, iklim değişikliğinin sel, heyelan, taşkın gibi afetlere daha çok yol açabileceğine işaret ederek, bu konuda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şehirle ilgili video gösterimi yapılan, mehteran takımı ve halk oyunları ekibinin de sahne aldığı programa AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, eski bakanlardan Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sempozyumun Toplantı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Temel Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen ve 22 Mayıs Pazar günü sona erecek sempozyum kapsamında 24 oturum gerçekleştirilecek.