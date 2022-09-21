Tarihi köprüler çiftlere doğal stüdyo oldu Edirne'de asırlık tarihi köprüler gelin ve damat adayları için doğal stüdyo oldu.

Tarihi köprüler çiftlere doğal stüdyo oldu

EDİRNE - Edirne'de asırlık tarihi köprüler gelin ve damat adayları için doğal stüdyo oldu.

Osmanlı İmparatorluğuna on yıllarca başkentlik yapmış serhat şehri Edirne'de bulunan asırlık köprülerde fotoğraf çekilmek isteyen gelin ve damatlar objektifin karşısına geçiyor. Edirne'nin gerdanlıkları olarak bilinen tarihi köprülerde, doğal stüdyo olarak kullanılarak gelin ve damatların da gözdesi oldu.

Yeni evli çiftler en mutlu günlerini Osmanlı'nın tarihi köprülerinde ölümsüzleştirdiler. Edirne'nin sembolü olan Meriç Nehri yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çekimi için durak noktası oldu. Nikah fotoğrafı İçin Meriç Köprüsünü tercih eden Beyza Bahşi ve Ali Bahşi çifti, mutluluk ve heyecanlarını dile getirirken Meriç köprüsünün tarihi dokusunda bu mutlu günlerinin pozunu verdiler.

Tarihi köprüde fotoğraf çekimi yaptıklarını belirten Bahşi çifti, "Yeni nikahımız kıyıldı, heyecanlıyız. Meriç köprüsü Edirne'yi temsil eden en güzel yerlerinden biri ve aynı zamanda Selimiye Camisi de gözüküyor. Edirne'nin denizi diyebiliriz. Buraya bu sebeple tercih ettik" ifadelerini kullandı.