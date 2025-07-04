Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni yapıldı

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, geleneksel 'ağa karşılama' töreni gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından karşılanıp, altın kemeri takılan Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, "Kırkpınar, Kaşıkçı Elması'ndan daha kıymetlidir. Kırkpınar kardeşlikten daha ötedir" dedi.

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda, bugün saat 14.00'de, minik boyda pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, gelenek haline gelen 'ağa karşılama' töreni yapıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi Meydanı önünde kurulan stantta, 664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'yü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı. Heyete, Kırkpınar'ın 4 altın kemerli ağası Seyfettin Selim de eşlik etti. Kırkpınar'ın baş cazgırı Emin Ger'in anons ettiği Başkan Akın, Türkiş ile birlikte Kırkpınar Ağası Özünlü'yü kurulan stantta selamlayıp altın kemeri taktı, çiçek verdi.

'BU SENE TÜM MİSAFİRLERİMİZ FARKI HİSSEDECEKLER'

Akın, ağa karşılamanın Kırkpınar'ın en güzel seremonilerinden olduğunu belirterek, "Kırkpınar'ın en güzel seremonilerinden, en güzel geleneklerinden bir tanesi ağa karşılama. Bizler için de çok kıymetli. Her zaman söylüyoruz; ağalık sadece para vermeyle olmuyor. Gönülden yapılıyor, şehre hizmetle oluyor, güreşlere sevdayla oluyor. Altın kemeri büyük bir gururla taktığım Ufuk ağamıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. İş birliği içerisinde birlikte çalıştık. Bu dostluk, bu birleşme, bu birlikte mücadele etme çok kıymetliydi. Sağ olsun, var olsun. Ben inanıyorum ki şehrimize daha birçok hizmetler sunacak kendisi. Gerçekten biz iki seneden beri gerek federasyonumuzla gerekse Edirne'deki tüm kurum, kuruluşlarla, valimizle iş birliği yaparak organizasyonumuzu, geleneksel ata sporumuzu, hem Türkiye'de hem dünyada tanıtmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu sene inanıyorum ki tüm misafirlerimiz, tüm Edirneli hemşehrilerim, tüm yürekli güreşçilerimiz bu farkı hissedecekler" dedi.

'AĞALIK ÇOK DEĞERLİ BİR YAPI'

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş de Kırkpınar ağası Özünlü'yü karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ne mutlu ki bize bir Kırkpınar ağası karşılamasını daha sağlıkla, sıhhatle hep birlikte yapma fırsatını bulduğumuz için. Bu benim üçüncü yılım. İlk yılımızda çok heyecanlıydık. Seyfettin ağam gibi dev bir ağa karşımızdaydı, onu karşıladık. Tabii bir sene sonra yine onunla devam ettik. O giderken açıkçası çok endişeliydim. Hiç gitmesini istemiyorduk. O bana dedi ki; 'Başkanım merak etme. Tam bu işi layıkıyla yapacak birini bulmadan bırakmam' dedi. Hakikaten ne kadar öngörü sahibiymiş ki çok değerli bir kardeşimize, Ufuk Bey kardeşime el verdi, yol verdi. Ne kadar da güzel yapmış, genç bir arkadaşımıza bu yolu verdi. Ağalık kurumu, Kırkpınar güreşleriyle var olmuş ve bütün Türkiye'ye varlığını hissettirmiş bir yapı. Öyle bir yapı ki bu ağalığın değeri sadece Edirne ile sınırlı kalmamış bütün Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye, hatta oradan da Türklüğün var olduğu, bütün yağlı güreşlerin yapıldığı ülkelere yayılmış" diye konuştu.

'KIRKPINAR KAŞIKÇI ELMASINDAN DAHA KIYMETLİDİR'

664'üncü Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Kırkpınar gibi kadim bir geleneğin parçası olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Özünlü, "Edirne gerçekten benim en sevdiğim şehir, ailemi kurduğum şehir, kendimi bulduğum şehir. Allah'a sonsuz şükrediyorum ki tekrar yolumu Edirne'yle kesiştirdi. Türkiye'deki bir sürü il için Paris benzetmesi yapılır. Edirne Paris'ten bile güzel. Edirne'yi çok seviyorum. Öncelikle onu söylemek istedim. Bu onurlu göreve geldiğim günden beri hep bahsettik; paydaş analizi yaptık, herkesi dinledik, buraya nasıl katkı veririz diye baktık. Sonrasında ahilik geleneğini canlandırmaya çalışarak bugünlere kadar geldik. Kırkpınar, Kaşıkçı Elması'ndan daha kıymetlidir. Kırkpınar kardeşlikten daha ötedir. Bugün burada bir sürü farklı görüşten insan hepsi bu kardeşlik hukukuyla buraya geldi. Bunun için ben de çok mutluyum. Kırkpınar'a yakışan da budur. Kardeşlik hukuku içerisinde bir Kırkpınar geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından heyet, kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na geçti. Burada korteje Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende heyet, anıta çelenk koydu. Söz ve müziği Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı'nın okunduğu törenin ardından kortej, Pehlivanlar Mezarlığı'nı ziyaret etti. Vali Sezer, Belediye Başkanı Akın, Federasyon Başkanı Türkiş ve Kırkpınar Ağası Özünlü, burada Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, duaların ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER-Batuhan SEVER / EDİRNE,