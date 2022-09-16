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Tarihi Karia yolunda mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı kurtarıldı

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Tarihi Karia yolunda mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti'nde mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti'nde mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı ekiplerce kurtarıldı.

İlçe Jandarma ve Datça Arama Kurtarma ekipleri, Knidos Antik Kenti tarihi Karia yolunda yürüyüş yaparken engebeli yolda geri dönemedikleri belirtilen 2 İngiliz kadın turiste ulaştı.

Ekipler, kaldıkları yerden 2 turisti alarak ilçe merkezine getirdi.

Turistlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel

Hisarcık Knidos Muğla Datça Güncel Haberler

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