Tarihi Karia yolunda mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı kurtarıldı Güncel Haberler Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti'nde mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı ekiplerce kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti'nde mahsur kalan 2 İngiliz vatandaşı ekiplerce kurtarıldı. İlçe Jandarma ve Datça Arama Kurtarma ekipleri, Knidos Antik Kenti tarihi Karia yolunda yürüyüş yaparken engebeli yolda geri dönemedikleri belirtilen 2 İngiliz kadın turiste ulaştı. Ekipler, kaldıkları yerden 2 turisti alarak ilçe merkezine getirdi. Turistlerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan Hisarcık Knidos Muğla Datça Güncel Haberler

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