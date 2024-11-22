Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Tarihi Karcıkaya Köprüsü'nün restorasyonu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca iki mahalleyi birbirine bağlayan köprüde bir süre önce başlatılan çalışmalar sona erdi.

Mahalle sakinlerinden 91 yaşındaki Mehmet Ünsal, köprünün restorasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Köprüyü restore eden ve ettirenden Allah razı olsun." dedi.

Osman Pek ise "Çok güzel oldu, şimdi daha rahat şekilde köprüden geçiyoruz." diye konuştu.