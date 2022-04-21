Tarihi hurda yolcu uçakları Yeşilköy'den Tuzla'ya kara yoluyla taşınacak

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Uzun yıllardır İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hurda olarak bekleyen iki yolcu uçağının ileri dönüşüm ve farklı alanlarda değerlendirilmesi için karadan taşıma işlemi bugün başlıyor. Sovyetler Birliği döneminden kalan 57 yaşındaki Antonov AN-12 kargo ile 42 yaşındaki Airbus A300 tipi yolcu uçağı, İstanbul'da Yeşilköy'den Tuzla'ya karayoluyla götürülecek.

Her ikisi de iflas etmiş şirketlere ait uçakların kaldırılması için hukuki sürecin tamamlanması bekleniyordu. Hurda olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) satış ihalesini kazanan SkyArt şirketi iki uçağı da farklı alanlarda değerlendirmeyi planlıyor.

Yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulan ve 'ileri dönüşüm' prensibi ile eski yolcu uçaklarını yeniden ekonomiye kazandıran SkyArt, hurda uçakları, kabin memurlarının eğitim aldığı mock-up'tan güvenlik eğitimlerinin yapıldığı simülatör merkezine, film çekimleri için uçak stüdyodan parçaların dekoratif amaçlı mobilya ve hatıra eşyaları haline getirilmesi gibi farklı alanlarda dönüşümü gerçekleştiriliyor.

57 YAŞINDA KARGO UÇAĞI

SkyArt firması kurucusu ve Genel Müdürü M. Emre Özkul, "İlk defa Sovyet döneminde tasarlanıp üretilmiş, uzun yıllar kargo taşımış 1965 model Antonov AN-12 uçağını portföyümüze katıyoruz. Pervaneli, 4 motorlu kargo uçağı ilk olarak Rus Aeroflot Havayolları'na verilmiş. Uzun yıllar uçmuş. 1994'te ise Türkiye'de kurulan CAT Kargo şirketi tarafından satın alınmış. Şirket faaliyetlerini durdurduktan sonra uzun yıllardır Atatürk Havalimanı'nda parçalanacağı günü bekliyordu. Amacımız uçakların hurda olarak değil geri dönüşümünü yaparak ekonomiye kazandırmak. Diğer uçağımız ise Airbus A300. Türkiye'ye 2001'de getirilen ve Bosphorus European şirketine kısa süreli uçan yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı'nda uzun süredir bekliyordu" diye konuştu.

Taşıma operasyonu sırasında uzun parçalara sahip uçaklar için bazı yollar kapatılacak. On bir adet TIR ile karayolundan taşıma işleminin tamamlanması hedefleniyor.

YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR

SkyArt, uçak parçalarını mobilya haline getirerek girdiği pazarda son yıllarda ağırlıklı çalışma odağını havacılık eğitim sistemlerine kaydırmış durumda. Havayollarının tercih ettiği önemli bir merkez haline gelen SkyArt'ın ürettiği simülatör ve eğitim sistemleri bugüne kadar 30 ülkeye ihraç edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel