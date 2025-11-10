Haberler

Tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli İçin Çevre Düzenlemesi

Güncelleme:
Giresun'da 140 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli çevresinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları ile tünelin turizme kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve tarih anlatıcı kitabeler yapılacak.

Giresun'da 140 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli etrafında çevre düzenlenmesi çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğin yer senin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine murç, balyoz ve sivri ağızlı kazmalar kullanılarak 1885 yılında açılan tünelin turizme kazandırılması için proje uygulandı.

Bu kapsamda küp taş yürüyüş yolları, yeşil alanlar, güneş enerjili aydınlatmalar, banklar, çöp kovaları, tuvaletler, bölgenin tarihini anlatan kitabeler ve seyir alanları yapılıyor.

Çalışmalarla Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin kültürel bir simgeye dönüşerek bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Belediye Başkanı Sıbıç'a ziyaret

Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay ve yönetim kurulu üyeleri, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'ı ziyaret etti.

Sıbıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Aktay ise esnafa destek veren Sıbıç'a teşekkür etti.

Espiye İlçe Müftüsü Özgül görevine başladı

Espiye İlçe Müftülüğüne atanan Haki Özgül görevine başladı.

Özgül, kendisini ziyaret eden gazetecilere, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birlik ve beraberlik ruhu içinde din hizmetlerini toplumun tamamına ulaştırmanın asıl görevleri olduğunu belirten Özgül, halka İslam'ın genel prensiplerini, ahlakını, kitabı Kur'an-ı Kerim'i anlatmak ve öğretmenin öncelikleri olacağını vurguladı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
