Giresun'daki tarihi tünelin çevresi düzenlendi

Giresun'da 141 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli etrafında çevre düzenlenmesi çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğin yer senin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine murç, balyoz ve sivri ağızlı kazmalar kullanılarak 1885'te açılan tünelin turizme kazandırılması için proje uygulandı.

Bu kapsamda küp taş yürüyüş yolları yapılan alana, tünel tarihiyle ilgili bilgi içeren kitabe ve heykeller yerleştirildi. Alanda aydınlatma sistemleri de kuruldu.

Projenin kentin kültürel kimliğine ve bölge turizmine katkı vermesi bekleniyor.