Haberler

Giresun'daki tarihi tünelin çevresi düzenlendi

Giresun'daki tarihi tünelin çevresi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da 141 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin turizme kazandırılması amacıyla çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında yürüyüş yolları, bilgi kitabeleri, heykeller ve aydınlatma sistemleri eklendi.

Giresun'da 141 yıl önce el aletleri ile ulaşıma açılan tarihi Halil Rıfat Paşa Tüneli etrafında çevre düzenlenmesi çalışması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın "gidemediğin yer senin değildir" diyerek işçilere verdiği talimat üzerine murç, balyoz ve sivri ağızlı kazmalar kullanılarak 1885'te açılan tünelin turizme kazandırılması için proje uygulandı.

Bu kapsamda küp taş yürüyüş yolları yapılan alana, tünel tarihiyle ilgili bilgi içeren kitabe ve heykeller yerleştirildi. Alanda aydınlatma sistemleri de kuruldu.

Projenin kentin kültürel kimliğine ve bölge turizmine katkı vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası