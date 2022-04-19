Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Tarihi eser operasyonunda 2 kardeşe gözaltı

MUĞLA'da tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait, çok sayıda sikke, ok ucu, bilezik ve yüzük ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

MUĞLA'da tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait, çok sayıda sikke, ok ucu, bilezik ve yüzük ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde V.Y., (45) ile kardeşi O.Y.'nin (41) ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin birlikte kaldığı eve düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 57 bronz sikke, 3 ok ucu, 6 altın bilezik, 3 altın yüzük ile 1 ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, 3 dedektör tablası, 3 patlayıcı, 3 akü, 1 kulaklık, 15 bakır çubuk, 2 av tüfeği, 34 fişek ve 40 diaspor taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Kaçakçılık, Helenistik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title