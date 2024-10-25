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Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 471 Obje Ele Geçirildi

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon: 471 Obje Ele Geçirildi
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Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 471 obje ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler arasında sikkeler ve çeşitli objeler bulunuyor.

MANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 471 obje ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi aldığı otomobil, Kula içe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, değişik ebat ve şekillerde 413 sikke, 33 gümüş renkli obje, 18 altın renkli obje, 2 gümüş renkli yüzük, 2 altın renkli yüzük, 1 kuş figürlü obje, 1 çivi şeklinde obje ve 1 mühür obje olmak üzere tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 471 obje ele geçirildi. Ele geçirilen objelere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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