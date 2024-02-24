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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli serbest bırakıldı

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Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirilmişti.

Kırklareli merkezli 11 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri iki gün önce Kırklareli, Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da düzenlediği operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 240 tarihi eser niteliğinde obje, 2 dedektör ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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