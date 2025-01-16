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Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonla tarihi eser kaçakçılığına yönelik 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 58 sikke, 30 tarihi eser objesi, 7 yüzük ve 5 el yazması kitap ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 58 sikke, tarihi eser niteliğinde 30 obje, 7 yüzük ile el yazması 5 kitap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.A. (38) jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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