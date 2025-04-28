Tarihi Eser Kaçakçılığı: Manisa'da 76 Sikke Ele Geçirildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğindeki 76 sikke ve 1 obje ile birlikte bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser niteliğindeki 76 sikkeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Sart Mahallesi'nde İ.K'nin (46) ikametine baskın yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğindeki 76 sikke ve 1 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.