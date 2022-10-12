Tarihi eser kaçakçılığı davasında tutuklu müze müdürüne ev hapsi verildi

AYDIN merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve Donatello'nun 'Davut' heykeline sahte raporu veren ve 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, ilk duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edildi.

AYDIN merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve Donatello'nun 'Davut' heykeline sahte raporu veren ve 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, ilk duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edildi. Tutuksuz 35 sanığında ise 2 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ertelendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında geçen 2 Ocak'ta Mahsun Y. yönetimindeki otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada; klima kolisi içinde, Karaman'dan getirildiği belirlenen, Rönesans'ın öncüsü heykeltıraş Donatello'nun 'Davut' isimli heykeli bulundu. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü'nden rapor istendi. Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan incelemede heykelin sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlandı.

Mahkeme dosyanın tek tutuklu sanığı Abdülbari Yıldız'ı tahliye ederek bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsi cezası uygulanmasına karar verdi. Duruşma 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi.