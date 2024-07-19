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Tarihi Emutullah Hanım Vakfı tarafından 81 ilde aşure ve kahve ikramı yapıldı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Emutullah Hanım Vakfı'nın gelirleriyle muharrem ayı dolayısıyla 81 ilde vatandaşlara aşure ve kahve ikramında bulundu. İstanbul'dan Edirne'ye kadar birçok camide gerçekleştirilen organizasyonda 200 bin kişiye ikram yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, tarihi Emutullah Hanım Vakfının gelirleriyle 81 ilde vatandaşlara aşure ve kahve ikramında bulunuldu.

Genel Müdürlük, 1764'te İstanbul'da kurulan Emutullah Hanım Vakfının "Vakfın gelirlerinden yoksullara aşure ve ardından kahve ikram edilmesi" şartını yerine getirmek amacıyla muharrem ayı dolayısıyla yurt genelinde cuma namazı sonrası 200 bin kişiye aşure ve kahve dağıttı.

Ankara'da da Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ve kahve ikram edildi.

Organizasyonun yapıldığı camiler arasında Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Külliyesi, Gaziantep Çınarlı Camisi, Sivas Ulu Cami, Tokat Merkez Ali Paşa Camisi, İstanbul Üsküdar Cedit Valide Camisi, Kayseri Hunat Hatun Camisi, İzmir Sancak Camisi ve Edirne Eski Camisi de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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