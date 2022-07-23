DİYARBAKIR - Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek - Haberler

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DİYARBAKIR - Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını tamamladığı 82 nolu burcu, kadın lokaline dönüştürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, restorasyon çalışmalarını tamamladığı 82 nolu burcu, kadın lokaline dönüştürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Surlarda Diriliş" sloganıyla başlatılan restorasyon kapsamında 82 nolu burçta çalışmalar tamamlandı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, hazırladığı projeyle burçta nemlenmeye sebep olan yalıtım problemini çözdü.

İç mekan temizliği için kumlama ile yüzey temizliği yapan ekipler, burç girişindeki su birikme sorununu ortadan kaldırdı.

Boşalmış taş ve tuğla derz yüzeyleri doldurulduktan sonra, yapıya sızan su sebebiyle zarar gören duvar dolgusu enjeksiyon ile sağlamlaştırıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına devri yapılan burç, kadınların il ve ilçelerden hastaneye giderken veya çocuğuyla birlikte dinlenip ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olarak tasarlanacak.

Dağkapı burçlarının hemen yanında yer alan ve içerisinde psikolog ve manevi rehberin de bulunacağı merkezde, kadınlara dinlenirken çeşitli ikramlarda da bulunulacak. Kadınlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık kurslarından faydalanabilecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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