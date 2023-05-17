Tarihi Çin Kenti, Çin-Orta Asya Zirvesine Hazır

Xİ'AN, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kenti tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası olma özelliğine sahip. 2100 yıldan uzun bir süre önce Han Hanedanlığı'nın elçisi Zhang Qian günümüz Xi'an'ından yola çıktı. Orta Asya üzerinden batı bölgelerine doğru ilerleyerek görevini yerine getiren Zhang, nihayetinde İpek Yolu'nun açılmasına vesile oldu.

Xi'an kenti, yaklaşan Çin-Orta Asya Zirvesi için tamamen hazır. 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak zirve, Çin ile beş Orta Asya ülkesi liderini bir araya getirecek.