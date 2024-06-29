Tarihi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü Yangından Son Anda Kurtuldu
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Yangın sırasında Cezayirli Hasan Paşa Köşkü de tehlike altına girdi ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
7 SAATTE KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI; TARİHİ CEZAYİRLİ HASAN PAŞA KÖŞKÜ SON ANDA KURTULDU
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 7 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekipler bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan, Ezine ilçesinde, Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, yangından son anda kurtuldu. Köşkün yakınına gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.