TARİHİ CENDERE KÖPRÜSÜ'NDE KONSER - Haberler

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Zara, memleketi Adıyaman'daki tarihi Cendere Köprüsü'nde konser verdi.

Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Uluslararası Nemrut Gastronomi Buluşmaları' kapsamında Cendere çayı üzerinde yer alan ve halen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olan tarihi Cendere Köprüsü'nde Zara tarafından konser verildi. Yaklaşık 2 saat süren konserde Zara'nın seslendirdiği eserlere, kalabalık da eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel