TARİHİ CAMİNİN MUSLUKLARI İKİNCİ KEZ ÇALINDI

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de 15'inci yüzyılda yapılan tarihi Dar'ül Hadis Camii'nin muslukları çalındı. Cami cemaatinden Gürkan Eser "Pirinç değil, normal çeşme takıyoruz. Bu çeşmeler, ikinci kez çalınıyor" dedi.

Osmanlı padişahı 2'nci Murat'ın emriyle 15'inci yüzyılda yapılan Edirne Dar'ül Hadis Camii'nin şadırvan ile tuvaletindeki 6'sı pirinç olmak üzere 11 musluğu, dün gece saatlerinde çalındı. Sabah muslukların yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri, durumu polise bildirdi. Camideki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, muslukları çaldığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. Görüntülerde, camiye gelen bir kişinin muslukları söktükten sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

'YAZIK, GÜNAH'

Cami cemaatinden Gürkan Eser, çalınan musluklar yerine yenilerini taktıklarını belirterek "Bayağı zararımız var. Pirinç değil; normal çeşme takıyoruz. Bu çeşmeler, ikinci kez çalınıyor. Çalınan musluklar pahalı, bunlar hesaplı olduğu için takıyoruz. Zaten tekrar çalınacağı için normal klasik çeşmelerden takıyoruz. İnşallah bunlar da çalınmaz. Bunların kilosu 15-20 lira yapıyor. Yazık, günah değmez" dedi.