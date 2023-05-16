Tarihi caminin denge sütunu sanılan parçası dekoratif amaçlı yapılmış

SİVAS'ta, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın taç kapısındaki, yıllardır depremlerde dengeyi göstermesi için yapıldığı sanılan sütunun, dekoratif amaçlı olduğu belirtildi. Doç. Dr. Uğur Tuztaşı dönemin ustalarının caminin kapılarına birbirine benzer 3 sütun yerleştirdiğini, ancak batı kapısında bulunan ve denge için yapılan 2 sütun ile darüşşifa taç kapısındaki tek sütunun işlevlerinin farklı olduğunu söyledi.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle ilgi çeken Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın kapılarında dönemin ustaları tarafından yapılan, kendi etrafında dönme özelliği bulunan 3 sütun yer alıyor. Caminin tekstil kapısındaki 2 sütunla darüşşifa kapısı olarak da nitelendirilen taç kapıdaki sütun, 1939 Büyük Erzincan Depremi sonrasında dönme özelliğini kaybetti. Yıllardır depreme yönelik denge sütunu olarak bilinen caminin taç kapısındaki pencere önündeki sütunun, aslında dekoratif amaçlı olduğu belirtildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, dönemin ustaları tarafından caminin kapılarına, birbirine benzer 3 sütun yerleştirildiğini, ancak batı kapısındaki, denge için yapılan 2 sütunla darüşşifa taç kapısındaki tek sütunun işlevlerinin farklı olduğunu söyledi.