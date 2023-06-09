Tarihi camide 'aydınlatma sistemi' tartışması

Burak KESKİNCİ/ ÜSKÜDAR'da bulunan 263 yıllık Ayazma Camii'nin restorasyon sonrası dış cephesine takılan aydınlatma sistemi tartışmalara neden oldu. Aydınlatma ekipmanlarının çevresinde bulunan kablo ve plastik boruların, görüntü kirliliği oluşturduğu belirtildi. Beykent Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Dr. Öğretim Üyesi Buket Akçay Güven, "Caminin dış cephesinde pencerelerin önünde aydınlatma amaçlı U biçiminde plastik borular geçirilmiş olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bunların içerisinden o aydınlatma için elektrik boruları geçiyor, burada yani çok açıkça aykırı bir durum var. Hem estetik yönden aykırı bir durum var. Hem de müdahale açısından bir hata var" dedi. Tartışmalarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ise açıklama yapılmadı.

Üsküdar'da gerçekleştirilen restorasyon sonrasında 2022 yılının Ağustos ayında ibadete açılan 263 yıllık Ayazma Camii'nin, dış cephesinde yer alan aydınlatma ekipmanlarına ait kablo ve plastik borular tartışma yarattı. Caminin pencere çevresi ve duvarlarına vida ile monte edildiği görülen plastik boruların yapının büyük bir bölümünde yer aldığı görüldü. Sosyal medyada ve çevre sakinleri arasında da tartışma konusu olan aydınlatma ekipmanları ile ilgili Beykent Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Dr.Öğretim Üyesi Buket Akçay Güven değerlendirmelerde bulundu.

"ESTETİK YÖNDEN AYKIRI BİR DURUM MÜDAHALE AÇISINDAN BİR HATA VAR"

"YAPININ GENEL CEPHELERİNİN AYDINLATILMASI YETERLİ OLURDU"

"UMARIM EN KISA ZAMANDA OLMASI GEREKTİĞİ HALE GETİRİLİR"

"BAZI EKSİK YERLER VAR GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA"