TARİHİ CAMİDE 'AYDINLATMA SİSTEMİ' TARTIŞMASI

Burak KESKİNCİ/ ÜSKÜDAR'da bulunan 263 yıllık Ayazma Camii'nin restorasyon sonrası dış cephesine takılan aydınlatma sistemi tartışmalara neden oldu. Aydınlatma ekipmanlarının çevresinde bulunan kablo ve plastik boruların, görüntü kirliliği oluşturduğu belirtildi. Beykent Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Dr. Öğretim Üyesi Buket Akçay Güven, "Caminin dış cephesinde pencerelerin önünde aydınlatma amaçlı U biçiminde plastik borular geçirilmiş olduğunu görüyoruz. Muhtemelen bunların içerisinden o aydınlatma için elektrik boruları geçiyor, burada yani çok açıkça aykırı bir durum var. Hem estetik yönden aykırı bir durum var. Hem de müdahale açısından bir hata var" dedi. Tartışmalarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ise açıklama yapılmadı.

Üsküdar'da gerçekleştirilen restorasyon sonrasında 2022 yılının Ağustos ayında ibadete açılan 263 yıllık Ayazma Camii'nin, dış cephesinde yer alan aydınlatma ekipmanlarına ait kablo ve plastik borular tartışma yarattı. Caminin pencere çevresi ve duvarlarına vida ile monte edildiği görülen plastik boruların yapının büyük bir bölümünde yer aldığı görüldü. Sosyal medyada ve çevre sakinleri arasında da tartışma konusu olan aydınlatma ekipmanları ile ilgili Beykent Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı Dr.Öğretim Üyesi Buket Akçay Güven değerlendirmelerde bulundu.

"ESTETİK YÖNDEN AYKIRI BİR DURUM MÜDAHALE AÇISINDAN BİR HATA VAR"

"YAPININ GENEL CEPHELERİNİN AYDINLATILMASI YETERLİ OLURDU"

"UMARIM EN KISA ZAMANDA OLMASI GEREKTİĞİ HALE GETİRİLİR"

"BAZI EKSİK YERLER VAR GÖRDÜĞÜMÜZ KADARIYLA"

Çevre sakini Mert Ali Metiner "Gerçekten iyi bir durumda, restorasyondan ben memnunum. Kablolar gizlense daha güzel olurdu ama değişmezse de benim için bir problem yok, memnunum" dedi. Yapının dış cephesinde yer alan eklentilerle ilgili konuşan çevre sakinlerinden Yeliz Özcanlı ise, "Biraz inceledik restorasyondan sonra, bazı eksik yerler var gördüğümüz kadarıyla. Etrafta aydınlatma var, ama caminin içinde var mı yok mu emin değilim. Çok kötü bir görüntü yani, inanılmaz çirkin, onaylamıyoruz." dedi. Emekli resim ve sanat tarihi öğretmeni olduğunu belirten çevre sakinlerinden Gülsüm Sağlam ise, "Günümüzde kullanılan herhangi bir malzeme kullanılmamalı. Görsel olarak beni rahatsız ediyor. Bilgisi olan insanı rahatsız ediyor ama sıradan bir insan zaten ilgilenmiyor ki eğitim, kültür yok insanlarımızda bu tür şeylere" dedi. Sosyal medyada da tartışmalara neden olan restorasyonla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ise açıklama yapılmadı.