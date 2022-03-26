Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı - Haberler

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Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi saat kulesi Big Ben'deki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi saat kulesi Big Ben'deki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1859 yılında inşa edilen ve şehrin en önemli turistik mimarilerinden bir tanesi olan tarihi saat kulesi Big Ben'de başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çanlarını son kez 2017 yılında çalan tarihi saat kulesinin restorasyon çalışmaları Covid-19 salgınının araya girmesiyle bir yıl daha uzarken, kulenin Nisan ayı içerisinde tekrar aktif olarak çalışmaya başlaması bekleniyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bütçe ayrıldı. Restorasyonda saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi, dış cephesinde de modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra ilk defa kulenin tamamı görülmeye başlanırken, sıcak havayı fırsat bilen Londralılar ise Big Ben'in bulunduğu parlamento meydanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı

Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı

Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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