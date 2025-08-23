Tarihi Bedesten Çarşısı'nda Su Taşıyan Esnafın Hikayesi

Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda 55 yıldır esnaflık yapan Osman Çöken, geleneksel taş oyma sebili yaz aylarında suyla doldurmaya devam ediyor. Her 3 günde bir su taşıyan Çöken, kültürel mirası yaşatmaya ve esnaflık hayatına sürdürüyor.

Konya'nın kent merkezindeki tarihi Bedesten Çarşısı'nda 55 yıldır esnaflık yapan Osman Çöken, 5 metrekarelik dükkanın yanındaki taş oyma sebiline, yazları 3 günde bir su taşıyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, Romalılardan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi "Bedesten Çarşısı", ticari canlılığını günümüzde de koruyor.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 1970 yılında tenekecilikle iş hayatına başlayan 69 yaşındaki Çöken, ustalarından devraldığı dükkanı işletmeye devam ediyor.

Çöken, aynı zamanda dükkanın yanı başındaki tarihi taş havuzu uzaktaki bir kaynaktan getirdiği su ile doldurarak geleneksel kültürü sürdürüyor.

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Çayırbağı Mahallesi'ndeki kaynaktan her 3 günde bir bidonlarla su taşıyan Çöken, suyu 260 litre kapasiteli tarihi taş oyma sebile dolduruyor.

Soğutma tertibatı bulunan sebilden, çarşı esnafı ve sokaktan geçenler yaz günlerinde kana kana su içerek serinliyor.

"Gelenler içiyor, teşekkür ediyor"

Çöken, AA muhabirine, yarım asrı aşkın süredir bedestende rızkını kovaladığını söyledi.

Sebilin yaklaşık iki asırlık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Çöken, "Burada oturan, sebile su doldurmak zorunda, bu vakıf şartıdır. Burayı bağışlayan kişinin şartı gereği, yazın hazirandan eylül ayına kadar sebilde su eksik edilmeyecek. Eskiden belediyeden at arabalarıyla su taşınırdı. Şimdi ben Çayırbağı'dan getiriyorum. Tatlı, buz gibi su. Havuz 260 litre alıyor, yazın 2-3 günde bitiyor. Gelenler içiyor, teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyorlar." diye konuştu.

Çöken, sebil hizmetinin geleceğine ilişkin umutlu olduğunu ifade ederek, "Bir kardeşimiz var, zamanı gelince ona bırakmayı düşünüyorum. Çünkü burayı bağışlayan ecdat 'devam edecek' diye şart koşmuş. Biz de emaneti taşımaya gayret ediyoruz. Önceden her gün doldurulurdu. Şimdilerde herkesin elinde pet şişe, tatlı su bilen yok. Su buldu mu içiyor." ifadelerini kullandı.

Çöken, sebil suyunun kolay temin edilmediğini, bu nedenle israf edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
