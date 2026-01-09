Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, odak grup toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, şehirlerin tarihi alanlarının korunması, kültürel değerler ve ekonomik yapı üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılar, tarihi dokunun korunmasının sürdürülebilir şehir politikalarının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

ODAK grup toplantısı bu ay AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer'in başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, şehirlerin tarihi alanları ve bu alanların kentsel yaşam üzerindeki çok boyutlu etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Yerel yöneticiler, alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar ve kültürel miras uzmanlarının katılım sağladığı toplantının ana gündemini; tarihi alanların şehir kimliği, tarihsel süreklilik, kültürel değerler ve ekonomik yapı üzerindeki yansımaları oluşturdu. Katılımcılar, tarihi dokunun korunmasının yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehir politikalarının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Toplantı kapsamında, dünya genelinde, Türkiye'de ve İstanbul özelinde yürütülen iyi uygulama örnekleri değerlendirildi. Tarihi şehir merkezlerinde uygulanan koruma, yenileme ve alan yönetimi modelleri karşılaştırmalı olarak ele alınırken, bu modellerin sosyal yaşam, turizm ve yerel ekonomi üzerindeki etkileri tartışıldı. Özellikle İstanbul Tarihi Yarımada üzerinde yürütülen çalışmalar toplantının odak noktalarından biri oldu. Tarihi Yarımada'da alan yönetimi süreçleri, kültürel varlıkların korunması, ulaşım politikaları, yaya ve araç dengesi, turizm potansiyeli ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamalar uzman görüşleri doğrultusunda masaya yatırıldı. Tarihi alanlarda koruma, kullanma dengesinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, tarihi şehir alanlarının planlanmasında bütüncül, disiplinler arası ve katılımcı bir yaklaşımın gerekliliği öne çıktı. Kültürel mirasın korunmasının, şehirlerin özgün kimliğini güçlendirdiği ve ekonomik kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, odak grup toplantılarının, çevre ve şehircilik politikalarına yön verecek nitelikte önerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtilirken, bu tür istişarelerin önümüzdeki süreçte de farklı temalarla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
