Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar bayramlaştı. Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar bayramlaştı. Programda, il protokolü ve vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesini doldurdu. İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazının ardından Ahi Evran Külliyesi bahçesinde vatandaşlar birlikte saf tutup, bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti. Vatandaşlar ve protokol üyeleri cami önünde bayramlaşırken, çıkışta vatandaşlara çikolata ikram edildi. Programa, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Bazı vatandaşlar cami içindeki Ahi Evran Veli'nin türbesinde de dua etti. AA / Serkan Güner - Güncel Kurban Bayramı Mehmet Yaman Ahi Evran Kırşehir Güncel Haberler

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